La Habana, 18 ago (Prensa Latina) Para Rusia constituye una prioridad fortalecer los lazos culturales con Cuba, aseguró el agregado cultural de la Embajada de la nación euroasiática en La Habana, Igor Mendnikov.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Mendnikov expresó que para su país constituyó un honor ser el invitado a la recién concluida edición 34 Feria Internacional del Libro, dedicada al centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

En un contexto donde la isla caribeña enfrenta el recrudecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos, la cita estival contó con la participación de destacados escritores rusos.

“Para nosotros constituyó una gran distinción la convocatoria realizada a Rusia como país invitado de honor a la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana”, aseguró.

“El llamamiento fue realizado pensado para el mes de febrero, pero por la situación creada a raíz del endurecimiento del bloqueo económico, las fechas fueron cambiando hasta el mes de agosto”, agregó.

El diplomático apuntó que las relaciones culturales entre la nación euroasiática y Cuba siempre han sido fluidas.

“Notamos hoy un aumento de los intercambios culturales comparados con años anteriores. Después de la pandemia de la Covid 19, empezaron a llegar algunos colectivos de músicos, de artistas a Cuba; así como artistas cubanos que han participado en presentaciones en mi nación”, resaltó.

En las actualidad -dijo- ambas naciones, a pesar de la situación existente, se ha realizado la preparación para una gira del Ballet Nacional de Cuba por Rusia, prevista para el mes de septiembre, y se prevé presentaciones de la compañía en el emblemático Teatro “Bolshói” y en el “Mariinski”, en San Petersburgo.

Mendnikov destacó el papel que desempeña la Agencia Rossotrudnichestvo a través de la Casa Rusa, establecida en La Habana, como principal promotor del intercambio cultural entre las dos naciones.

En este sentido, opinó que la institución y su representante Inna Chetii, realizan una serie de actividades que trasciende el tema cultural, y facilita además los intercambios educativos.

“En el ámbito de la cultura organizan varios eventos para los compatriotas rusos que viven acá y los cubanos amantes de las tradiciones de los pueblos rusos.

En lo relativo a la educación, Rossotrudnichestvo es la agencia principal que guía y coordina el programa de las 100 becas para estudiantes cubanos en Rusia, reafirmó el diplomático.

También comentó que próximamente se iniciará el curso escolar en Cuba, donde las escuelas del municipio de Mariano de la capital cubana, comenzarán el programa de estudio del idioma ruso como primera lengua extranjera en el país antillano, que contará con la participación de profesores de la nación euroasiática.

Para el país eslavo, el legado de Fidel Castro es de gran importancia para el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, subrayó el entrevistado.

“Fidel es muy conocido en Rusia, no solo como el líder histórico de la Revolución cubana, sino también como un hombre que cambió mucho la realidad en el mundo. Su impronta se considera uno de los más fuertes en la lucha antiimperialista y anticolonialista”, enfatizó.

Hace unos años fue inaugurado un monumento dedicado a su figura en Moscú. Fidel Castro no solamente vive en el corazón de quienes lo recuerdan, en mi país aún rememoran los discursos que pronunció en su visita a la Unión Soviética, recordó.

En un mensaje al pueblo de Cuba, el representante diplomático ruso señaló que a pesar de la situación que atraviesa hoy la isla, «está convencido de que la fuerza y la resiliencia de los cubanos logrará imponerse a las agresiones del vecino del norte».

Por Wilfredo Camero Hernández /Tomado de Prensa Latina

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