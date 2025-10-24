Cuba sufrió este miércoles dos costosas derrotas , ambas por lechadas frente a Colombia y México durante el tramo final de la super ronda en el campeonato Panamericano de Softbol que se juega en la ciudad colombiana de Montería.

Los cubanos cayeron primero ante México con pizarra de 3-0. El lanzador azteca Carlos Alejandro Parra (4-0) le propinó 17 ponches y el único bateador que pudo escapar fue el tunero Héctor Castillo que se fue de 3-2, con un doble y una base por bolas. «No estamos acostumbrados a este pitcheo, ha sido un evento muy difícil para nosotros», declaró Castillo a la prensa acreditada. Alejandro Parra, es una de las sensaciones del torneo, acumula 61 ponches en 28.1 sobre la lomita, tiene 4 victorias , 5 juegos salvados y efectividad de 0.98. En esta ocasión superó en el duelo personal al abridor cubano Alaín Román (3-4).

En el segundo choque Colombia derrotó a Cuba 5-0 y otra vez se congelaron los bates caribeños. Ahora fue el pitcher Luis Amaya (2-3) que abanicó a 16, regaló un boleto y apenas permitió dos hits (el designado Raciel Brocat y el torpedero Luis Raúl Domínguez). Héctor Castillo se fue de 3-0, siempre por la vía del ponche. Este juego lo perdió el zurdo holguinero Rafael Guerra (0-2), que ponchó a nueve colombianos pero la ligaron cinco imparables e igual número de carreras limpias.

Venezuela y Argentina lideran la finalísima con 5-1; le siguen Canadá y México (4-2), Estados Unidos (3-3), Colombia y Dominicana (2-4), Panamá (2-5) y Cuba en el último lugar (1-6).

La escuadra cubana termina este jueves con República Dominicana.

Datos: https://www.wbscamericas.org

FOTOS: Guillermo Rodríguez

