Resumen de la primera jornada A pesar del complejo escenario económico no nos hemos detenido en la búsqueda de soluciones Una breve reseña sobre el comportamiento de la economía cubana en el quinquenio 2016-2020 y una evaluación integral de la actualización del modelo económico desde el 6to Congreso del Partido hasta la fecha, centraron la atención de la comisión número 1 Económico y Social, del 8vo Congreso del Partido que se inició este viernes en La Habana.

Intensa primera jornada del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba El 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba comenzó este 16 de abril en La Habana con la presentación del Informe central y una sesión dedicada a los debates en tres comisiones que analizaron temas trascendentes, en lo que constituyó una intensa jornada de trabajo.

Presentado Informe Central al 8vo. Congreso del Partido (+Fotos) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presentó hoy en esta capital el Informe Central al 8vo. Congreso, en el que señaló como misiones del trabajo de la organización el desarrollo de la economía nacional, la lucha por la paz y la firmeza ideológica.

La Revolución no está en las redes sino en las calles (+Fotos) Que la Revolución está en la calle, y no en las redes sociales, fue la expresión del delegado Miguel Barnet con que no solo concluyó su primera sesión la Comisión de funcionamiento y trabajo ideológico, sino también la que mejor definió uno de los temas transversales de todo el debate: la defensa de Cuba y de sus valores desde las nuevas trincheras de las tecnologías de la comunicación.