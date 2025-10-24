Con la motivación de saludar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, jóvenes de todo el país protagonizarán esta noche la tradicional Marcha de las Antorchas.



Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), instó a acudir a la ocasión con plena conciencia de qué razones mueven y hacen marchar, en un momento de dificultades y amenazas arreciadas, pero que no podrán rendir la voluntad de resistir y vencer de los cubanos.

La dirigente juvenil llamó también a rendir tributo desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana a los 32 combatientes cubanos caídos durante la agresión perpetrada por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero.

Raúl Palmero Fernández, primer secretario de la UJC en La Habana, compartió que la Marcha estará guiada en esta ocasión bajo el lema: «Antorcha Centenaria Antimperialista», cuyos conceptos subrayan la vigencia del pensamiento del Héroe Nacional José Martí y de Fidel, a la vez que confirma la propia marcha como un acto de resistencia cultural y política frente a las crecientes amenazas de la administración norteamericana.

La Marcha de las Antorchas, en memoria del Héroe Nacional José Martí, se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, en la víspera de su centenario.

A 73 años de ese acontecimiento, otro centenario invita a la misma cita, guiados por la permanencia de esos ideales de justicia y soberanía entre las nuevas generaciones de cubanos.

