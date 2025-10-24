Los Azucareros de Villa Clara vinieron de abajo y con una buena apertura del joven zurdo Darío Sarduy vencieron con pizarra de 7-4 a los Leñadores.

Con este resultado la novena naranja toma ventaja de 3-2 en el play off y si de un lado los pone a una victoria de eliminar a Los campeones de Cuba, del otro obliga a los tuneros a ganar los dos juegos restantes en el Mella.

En el quinto encuentro los Leñadores tomaron temprana ventaja de 3-0 en el mismo primer episodio pero ni el abridor Alejandro Meneses ni el relevista Andier Reyes pudieron contener el ímpetu de la escuadra local, animada por miles de espectadores en el Sandino.

Meneses se mantuvo apenas 1.2 sobre la lomita, se enfrentó a 6 bateadores, regaló un boleto, le pegaron 3 hits para otras tantas carreras limpias. Su reemplazo Andier Reyes (3-1) cargó con el revés 3 imparables y 3 limpias. Después pasaron por el montículo Rodolfo Díaz (2.2/3H/1K/1CL) y Annier Pérez (2.0/1H).

La victoria para el zurdo Darío Sarduy (2-0) y punto por juego salvado para Omar Daniel Pérez (2) que cubrió el último tercio con 6 hits, 4 ponchados y una limpia.

Las Tunas conectó 11 imparables con protagonismo para Yordanys Alarcón (5-3/1CA), Yassel Izaguirre (4-2/1CA), Maikel Molina (4-2) y Luis A. Pérez que se fue de 4-1 con un doble y 3 impulsados.

Leñadores y Azucareros juegan este miércoles y de hacer falta el jueves, en el Mella 1.30 pm

Estadísticas: beisbolcubano.cu

FOTOS: Angel Luis

