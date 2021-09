En ese contexto –continuó el ministro de Turismo–, como en otros destinos, en Cuba se priorizó la vacunación de los trabajadores. “Desde el primer momento hubo una vacunación en toda Matanzas y para todos los trabajadores de los cayos. También se beneficiaron de la vacunación en La Habana, y no solo los trabajadores vinculados a instalaciones hoteleras, sino los del aeropuerto, la aduana, transportistas, todo el que participa en la cadena de valor de la actividad turística en el país”.

Al referirse a la decisión colegiada de abrir el 15 de noviembre los vuelos e iniciar la actividad turística, señaló que muchos se han cuestionado por qué Turismo publicó la nueva medida. “El turismo –explicó– necesita con tiempo de antelación comunicar en qué periodo se va a comenzar la actividad turística. Las líneas aéreas requieren de concertación de contratos, planeamientos, permisos y mucha logística.

“No solo se ha tomado la decisión de vacunar a toda la población, sino que somos el país reconocido que está vacunando a un ritmo mucho más rápido. Se están administrando entre 150 y 200 000 dosis diarias.

“Canadá, el primer emisor hacia Cuba, está ya al 74% de vacunados con alguna dosis; Francia, Reino Unido, Alemania y España también tienen altas cifras. Por su parte, Cuba ya tiene vacunada a su población con una dosis al 54.5 %; con dos dosis, 42.2%, y con las tres dosis, 37.2 %. En total, más de 15 millones de dosis han sido aplicadas.

“Esta es una oportunidad, permite prever y construir el reinicio de la operación turística, que beneficia a un gran número de sectores de la economía cubana. Hay que partir de la condición de que todos los esquemas de vacunación plantean que llegaremos a más del 90% de vacunación en el mes de noviembre. Tras esta decisión hay análisis, seriedad y responsabilidad”, apuntó.

Recordó que el turismo es un sector estratégico y así está definido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia 2030, por el peso en las exportaciones del país y por su papel dinamizador hacia el resto de los sectores de la economía.

A ello se suma que más del 75% de las compras del sector son a industrias nacionales, resultado de la sustitución de importaciones desde casi el inicio del desarrollo del turismo. “Esto requiere que las industrias se preparen hacia noviembre, no solo para concertar contratos. Y eso, en 66 días, implica un gran esfuerzo.

“No es sustituir por sustituir, es producir con calidad, y hemos avanzado muchísimo. Hoy esas compras abarcan abastecimientos e insumos, materias primas, mobiliario, materiales de la operación turística, y se ha ido creciendo en el peso de los suministros en el proceso inversionista (mobiliario, lencería, materiales de la construcción y otros).

“Esta medida da comienzo a la actividad, aunque hemos seguido dando mantenimiento y haciendo inversiones, pero realmente hemos tenido que ralentizar algunas actividades. Todo aquello que se podía aplazar, se aplazó.

“También ha sido afectada la fuerza laboral. De los 111 033 trabajadores del sector, solo se encuentran laborando 55 832, el 50.3%, además de 2 950 laborando a distancia o en la modalidad de teletrabajo. Se mantiene la actividad turística en tres destinos, tenemos trabajadores en centros que se han puesto al servicio del combate a la pandemia, en centros de aislamiento y en hoteles que se han convertido en hospitales pediátricos y para embarazadas en medio de este rebrote”, señaló el ministro de Turismo.

Añadió que otros han tenido que ser reubicados o están interruptos, y además han sido afectados también trabajadores de otros sectores que producen bienes y servicios para el turismo, incluidos trabajadores del sector no estatal vinculados al turismo.

“Hay que decir que la actividad no estatal constituye hoy una fortaleza del destino Cuba. A ellos también hay que informarlos con tiempo de antelación, para que rescaten su fuerza laboral”, dijo.

Según el ministro, del 82% de los trabajadores del sector turístico afectados, en la actividad hotelera, extrahotelera y agencias de viaje, a poco más de un año se ha logrado reubicar al 42% de los interruptos.

“Hay preocupación con la palabra ‘flexibilización’ a la llegada de los viajeros. No es necesariamente así. No se flexibilizan los protocolos implementados en el sector del turismo desde el inicio de la pandemia, sino que se refuerzan. No es flexibilizar, es cambiar protocolos a la llegada, en la movilidad.

“Una de nuestras mayores fortalezas en cuanto al turismo es el contacto con el pueblo, amable, solidario, que marca una diferencia como destino turístico, así como la seguridad a la que se le incorporó desde el inicio de la pandemia la seguridad higiénico-sanitaria”.