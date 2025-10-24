La Habana.- El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) informó desde sus redes sociales que comenzó la distribución del donativo de alimentos y productos de aseo enviado por el Gobierno de México, recibido recientemente en esta capital.

La ayuda beneficiará a residentes de Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud, con prioridad para niños de 0 a 13 años, adultos mayores de 65, embarazadas y menores con bajo peso y talla.

También se atenderán núcleos familiares en situación de vulnerabilidad en La Habana y Mayabeque, precisó la entidad.

El Mincin aseguró que la operación se realiza con celeridad en la recepción y distribución de los productos, los cuales arribarán de manera paulatina a los territorios.

La cooperación solidaria de México constituye un respaldo significativo en el actual contexto económico y social de Cuba, destacó el organismo.

El Mincin también informó que es falsa la noticia difundida en redes sociales digitales sobre el supuesto envío de la ayuda solidaria enviada por el Gobierno de México hacia las tiendas en moneda libremente convertible. La entidad aclaró que esa información carece de veracidad y exhortó a la población a atender únicamente los canales oficiales.

La institución ratifica que hoy comenzó la distribución de los alimentos y productos de aseo hacia las bodegas de La Habana, Mayabeque y Artemisa, como parte del proceso de entrega de la cooperación solidaria, y reiteró la importancia de mantenerse informado mediante sus vías oficiales de comunicación.

