Dos tuneros viajan este miércoles hacia Colombia como parte del equipo nacional de Cuba que jugará el campeonato Panamericano masculino de Softbol con sede en la ciudad de Montería. El evento se jugará del 21 al 28 de este mes con la presencia de 13 países .

Los representantes de Las Tunas allí serán el jardinero Héctor Castillo, ya con expediente en dos Copas del Mundo y el infilder Jonathan Leyva , ambos bateadores zurdos y éste último debutando extrafrontera.

La justa brindará clasificaciones para las principales competencias del ciclo olímpico. El evento otorga siete boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Además, dará seis cupos para los Juegos Panamericanos, Lima 2027, y los cinco primeros lugares tendrán su pasaje a la fase de grupos de la Copa Mundial que se realizará en 2027.

El Panamericano de Softbol Masculino contará con 13 selecciones divididas en tres llaves: una de cinco grupos y dos conformadas por cuatro equipos, respectivamente.

Cuba integra el grupo A, con Puerto Rico, Panamá, Aruba y Argentina sexto del mundo y actual campeón Panamericano.

La llave B está compuesta por Venezuela, Colombia Canadá, anfitrión y Perú, mientras en el C chocarán República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México.

Según el calendario publicado por el comité organizador en su página oficial Cuba tiene doble juego el día 21 cuando se mida a la escuadra de Aruba (10.00 am) y a Panamá (12.00 pm). El día 22 al mediodía los cubanos enfrentar a Puerto Rico y finalizan la fase de grupos el 23 ante Argentina (10.00 am). Los dos primeros lugares de cada zona avanzan a la super ronda. El grupo de Cuba se cruza con los dos del B.

EQUIPO CUBA : Receptores: Reinier Vera (PRI) y

Yurisamdre Ramos (CAV);JUGADORES DE CUADRO ; Yexánder Rodríguez (SCU/capitán),

Osvaldo Pérez (VCL) , Raúl Domínguez (HOL),

César Boza (GRM),Yuri Rodríguez (CAV), Reysel Brocat (CAV) y Jhonatan Leyva (LTU).

JARDINEROS: Miguel Savigne (SCU),Héctor Castillo (LTU), Yasmani Alvarez (LHA)y Oscar Goulet (SCU). LANZADORES: Alain Román (CAV)

Rafael Guerra (HOL) y Yosvani Cárdenas (LHA).

