La candidata oficialista Claudia Sheinbaum se convirtió hoy en la primera mujer en ganar la Presidencia de México al obtener entre el 58,3 y el 60,7 por ciento de los votos en las elecciones celebradas este domingo, según cifras oficiales.

Su contrincante más cercana, la aspirante opositora Xóchitl Gálvez, de la alianza formada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, solo alcanzó rangos estimados entre el 26,6 y el 28,6 por ciento, precisó el conteo rápido del INE.

Al divulgar en cadena nacional los resultados, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló que Jorge Álvarez, del Movimiento Ciudadano, se ubicó en tercer lugar con cifras entre el 9,9 y el 10,8 por ciento.

El porcentaje de participación ciudadana en la jornada se estima entre el 60 y el 61,5 por ciento de la lista nominal, dijo la funcionaria, al precisar que el conteo rápido se basó en una muestra estadística representativa de las casillas de todo el país y fue realizado por un comité técnico asesor integrado por científicos y expertos.

Alrededor de 98 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para elegir este domingo a más de 20 mil cargos, entre estos, además de la Presidencia, nueve gubernaturas, 128 senadurías y 500 diputaciones federales.

Otros puestos en juego durante la jornada comicial fueron mil 98 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales, mil 975 sindicaturas, 14 mil 560 regidurías, 204 concejalías, 22 presidencias de juntas municipales y 88 regidurías.

Claudia Sheinbaum celebra

La candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, agradeció en los primeros minutos de este lunes a los millones de mexicanos que votaron por ella para convertirse en «la primera mujer presidenta de México», en sus más de 200 años de historia republicana.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los resultados oficiales de las elecciones celebradas el domingo le favorecen de manera irreversible, Sheinbaum emitió un discurso para celebrar su victoria.

La nominada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo y Verde, informó que sus dos contrincantes en los comicios reconocieron su triunfo.

Indicó que Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano, se comunicaron con ella para felicitarla.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, indicó que Sheinbaum obtuvo entre un 58.3 por ciento y un 60.7 por ciento de los votos válidos emitidos en los comicios, de acuerdo con un conteo rápido elaborado por el organismo.

Gálvez, en tanto, consiguió entre el 26.6 por ciento y 28.6 por ciento de los sufragios, mientras que Álvarez Máynez recibió entre el 9.9 por ciento y el 10.8 por ciento de los votos, según la misma muestra oficial.

«Agradezco porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras», dijo Sheinbaum en su discurso.

La virtual presidenta electa dijo que concibe «un México plural, diverso y democrático» en el que «el disenso forma parte de la democracia».

«Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingo», puntualizó.

Prometió «garantizar las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización».

«Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual», expresó.

Dijo que trabajará por un gobierno «honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad, será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal, y de autonomía del Banco de México».

En política exterior, dijo que buscará mantener, como ha sido, una relación de respeto y colaboración con Estados Unidos (EE.UU.) y extender la cooperación con las naciones de América Latina y el Caribe.

Sheinbaum agradeció “la llamada que recibí hace un momento y a su video que se hizo público, gracias a la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país”.

Tomado de Cuba Si

