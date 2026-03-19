Así lo definió el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, durante una conversación telefónica con Emmanuel Bonne, asesor diplomático del Gobierno francés, a quien le expresó la necesidad de defender el derecho internacional.

El canciller del gigante asiático subrayó que el conflicto carece de legitimidad internacional y advirtió que la escalada de violencia amenaza con desestabilizar no solo Oriente Medio, sino la seguridad energética y económica de todo el planeta.

Yi expresó además que la comunidad internacional no debe permitir un retorno a la “ley de la selva”, instando en su lugar a retomar la vía del diálogo y la mediación. En ese sentido, Pekín enfatizó que los ataques contra objetivos civiles y la infraestructura estratégica iraní son injustificables bajo cualquier premisa de seguridad.

Tomado de Cubadebate

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