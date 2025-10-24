El MF tunero César Alejandro Pérez dio la gran sorpresa de la séptima ronda y escaló a la cuarta casilla del campeonato cubano de ajedrez, cuya fase final se juega en el hotel Girasol de La Habana. César Alejandro derrotó con piezas blancas al GM capitalino Dylasn Berdayes y ahora cierra un cuarteto de concursantes que aparecen liderando el torneo con 5.0 puntos. En esa caso están también los GM Lelys Martínez (SCU), , MI Jorge Roberto Elías (CAM) y el GM Ermes Espinosa (VCL). Lelys entabló con el GM Elier Miranda, Elías le ganó al GM Omar Almeida y Ermes hizo lo mismo con el MF Kéver Solares (CAV).

En esta propia jornada el otro tunero presente en esta evento , el MI Michel Alejandro Díaz superó al villaclareño Diasmany Otero. Michel Alejandro ascendió al sexto lugar con 4.5 unidades.

Este miércoles se juega la octava y penúltima ronda. Aquí los tuneros César Alejandro y Michel Alejandro enfrentan por este orden al MI Jorge R. Elías (CAM) y al GM Lelys Martínez, el primero de ellos con figuras blancas. La otra mesa atractiva será la de los GM villaclareños Elier Miranda y Ermes Espinosa.

