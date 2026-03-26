El parque solar Serones I, en esta región, se encuentra hoy en fase final de construcción para entregar sus primeros 5,1 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional.

La instalación, ejecutada por la Empresa Constructora de Obras Hidráulicas, cuenta ya con 174 mesas de paneles montadas. Ello permitirá activar el primer inversor en abril mientras continúa el montaje de la segunda mitad del proyecto.

Inversión de la Empresa Eléctrica de Holguín, el centro aportará cinco megavatios (MW) de generación. La capacidad se complementa con un MW de acumulación mediante baterías para almacenar energía y emplearla en diferentes horarios.

Serones I forma parte de una donación de la República Popular China que contempla 85 MW en todo el país. De ese total, 40 MW corresponden a este territorio, distribuidos en diversos parques de cinco y 10 mil vatios.

Este proyecto es complementario al parque Serones II, también situado en Mayarí, el cual se sincronizó al sistema en 2025. Fue el primero de los siete emplazamientos donados por la nación asiática en entrar en funcionamiento.

La puesta en marcha de estas instalaciones refuerza el desarrollo de las fuentes renovables de energía en la zona. Además, contribuye a la estabilidad del servicio eléctrico y al cambio de la matriz energética en la nación.

Tomado de Prensa Latina

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