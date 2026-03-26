“Para el pueblo mexicano, para el gobierno mexicano, toda nuestra admiración, respeto, cariño y compromiso. Y en particular para Claudia, la presidenta mexicana que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía”, subrayó.

El mandatario aseveró que esta nación norteamericana y su dignataria “no tienen idea de cuántas cubanas y cubanos quisieran agradecerle personalmente” a la jefa del Ejecutivo todo cuanto ha hecho por Cuba en estos tiempos.

“Sentimos un respeto tremendo y una admiración tremenda por ella y por su pueblo. ¡Gracias, México! Mil veces gracias por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación”, dijo.

Destacó que este país “es la tierra hermana que siempre ha estado al lado de Cuba, en las buenas y en las malas”, y recordó que en los años 60, cuando todo el mundo dio la espalda a la isla por las presiones de Estados Unidos, “México se mantuvo”.

“Hay un hecho muy importante. Cuando Martí vivió en México, con solo 22 años, presentó al público mexicano una obra que se llama Amor con amor se paga. Yo creo que ahí, en esa frase, en el título de esa obra, está la esencia de nuestra entrañable relación”, manifestó.

Resaltó el llamado de La Jornada y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador a respaldar a Cuba, la manera en que gobernadores y figuras políticas han donado parte de su salario mensual y la movilización del pueblo mexicano para recoger y enviar ayuda a la nación caribeña.

Díaz-Canel mencionó otras iniciativas internacionales, como el Convoy Nuestra América, y subrayó que Cuba no está aislada, ni sola.

Desde hace más de seis décadas, Washington impone a la isla un cerco económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

Tomado de Prensa Latina

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