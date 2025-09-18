Aviso Especial No. 1.

…se incrementarán los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo…

Una activa onda tropical se localiza en el mar Caribe oriental, muy próximo a La Española, con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que en estos momentos se mantienen desorganizadas y están afectando a República Dominicana y Puerto Rico. En la medida que este sistema meteorológico se mueva al oeste-noroeste, se formará una extensa zona de bajas presiones en las inmediaciones de las Bahamas durante las próximas 12 a 24 horas.

Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, la cercanía a Cuba de esta amplia área de bajas presiones y la presencia de alto contenido de humedad sobre la región, incrementará la probabilidad de precipitaciones en las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, a partir de mañana viernes 26 y durante el fin de semana. Estas precipitaciones pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades de estas provincias.

Un próximo Aviso Especial se emitirá de ser necesario.

Centro de Pronósticos.

Tomado de Instituto de Metereología de la República de Cuba (INSMET)

