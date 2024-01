Una opinión en el periódico The Sun, de California, abogó por la normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba y el levantamiento del bloqueo, que tras más de seis décadas continúa causando hoy sufrimiento a su pueblo.

El artículo de la junta de editores del medio de prensa se posicionó con la congresista de California Barbara Lee, quien ha defendido por años el acercamiento entre los dos países.

Recordó que cuando Lee intentó exponer ese punto de vista en una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, el pasado 18 de enero, la presidenta del panel, María Elvira Salazar, una republicana de Florida, ordenó que la sacaran de la sala.

Lee trató de expresar “su apoyo al esfuerzo por abrir la diplomacia con Cuba y avanzar hacia relaciones diplomáticas normales con la nación insular a 90 millas de nuestras costas”, señaló la publicación.

El medio de prensa enfatizó que “literalmente, todas las demás naciones del mundo tienen esas relaciones diplomáticas normales con Cuba. ¿Por qué no nosotros? Lee lo ha preguntado a menudo”.

Pero “la respuesta no tiene que ver con la lógica política o económica sino con los políticos”, añadió el rotativo al cuestionar esa postura hacia la nación caribeña cuando Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas, enormes acuerdos comerciales y no tiene restricciones de viaje con otros gobiernos que no son necesariamente afines.

“Después de 60 años de embargo (bloqueo), ¿no podría ser hora de intentar otro enfoque al problema cubano?”, comentó.

The Sun indicó que Salazar acusó a Lee de “apoyo inequívoco a Fidel Castro (líder histórico de la Revolución cubana” y de difundir “propaganda comunista”.

Incluso la congresista de Florida cortó el micrófono de Lee después de que ella intentara objetar su salida forzosa de la sala.

Lee defendió su derecho a hablar. “Soy una mujer afroamericana que tiene un punto de vista, donde, en una democracia, esos puntos de vista están permitidos”, dijo y le ripostó a Salazar que su comportamiento es «exactamente lo que dice que está haciendo el gobierno cubano… negarme la oportunidad de presentar mi punto de vista”.

“¿No es eso lo que todos los que consideramos la libertad de expresión como un derecho habríamos dicho en su lugar, dado lo absurdo de tal censura dentro de los mismos pasillos del Congreso?”, preguntó el artículo de opinión.

“Lee es exmiembro del subcomité y fue invitada a la audiencia para hablar sobre Cuba y la diplomacia con el país, un tema que ella ha defendido durante mucho tiempo”, informó el sitio web Truthout.

“Esto va en contra de los principios fundamentales del Congreso”, escribió más tarde el representante Ro Khanna, demócrata por Fremont, el principal demócrata del subcomité, quien invitó a Lee a hablar. El diario destacó lo que Lee habría planteado respecto a las políticas que castigan a los cubanos cada vez más y “es difícil no estar de acuerdo, a menos que estés ganando votos», concluyó.

Tomado de Cuba Si