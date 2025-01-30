En una ceremonia desarrollada en el Memorial Vicente García el equipo Leñadores de Las Tunas recibió la bandera de combate como preámbulo al inicio de la Serie nacional de Béisbol.

El Primer Secretario del Comité provincial del PCC en el territorio Osvel Lorenzo Rodríguez puso el estandarte en manos del patrullero central y capitán de la escuadra Yuniesky Larduet.

Los tricampeones de Cuba han realizado una buena presentación y están listos para encarar la presente temporada prevista para comenzar el venidero 2 de septiembre en el estadio «Julio Antonio Mella » .

Aquí los tuneros abren jugando con los Vegueros de Pinar del Río, precisamente sus víctimas hace un año cuando firmaron su tercera corona.

Los Leñadores exhiben nuevamente una poderosa ofensiva aún con ausencias notables.

Llama la atención que dos de sus principales artilleros, los hermanos Yosvani y Yordanys Alarcón encabezan a nivel nacional a los máximos impulsadores de las últimas cinco campañas con 314 y 286 remolcadas por ese orden.

A ellos los acompañan en el ataque Larduet, Roberto y Yan Lucas Baldoquín, Yudier Rondón y Héctor Castillo.

Igualmente vienen exigiendo un puesto jóvenes figuras como Yordan Molina , Luis Pérez, Yassel Izaguirre y Osmani Urrutia.

Las Tunas ha usurpado podio de premiación en tres de las últimas series. Fueron campeones en la 62 y 63 series y tercero en la 60. En la 61 fueron quintos.

Por Ernesto Vera González/ Foto Orlando Cruz

