José Angel Portal, ministro de Salud Pública de Cuba, informó que los colaboradores del sector presentes en Jamaica y Haití se encuentran a buen resguardo, previo al paso del huracán Melissa.

En X, el titular anunció que sostuvo este lunes contactos telefónicos con los jefes de ambas brigadas médicas, para evaluar las medidas de protección al personal de la isla ante el fenómeno meteorológico.

De acuerdo con la información, los profesionales cubanos se encuentran listos para continuar las labores asistenciales.

En Jamaica, donde se pronostica para hoy el paso de Melissa, desde este sábado se encuentran preparados los integrantes de la Misión Estatal, así como los cooperantes de salud y educación.

Con vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, y rachas superiores, y presión central de 901 hectoPascal (categoría cinco de la escala Saffir-Simpson), se prevé que el sistema entre en Jamaica en la mañana de hoy, y se aproxime a la costa sur de la región oriental de Cuba en la madrugada del miércoles.

Tomado de Cuba Sí