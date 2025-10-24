Los cubanos conmemoran hoy el aniversario 66 de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos, conocido en la isla como el Héroe de Yaguajay.

Conocido también como el Señor de la Vanguardia, perdió la vida el 28 de octubre de 1959, cuando cayó al agua el avión en que viajaba.

De carácter alegre y jovial, el Héroe de Yaguajay fue un hombre de sobrado patriotismo, de ahí su disposición de enrolarse en la expedición del yate Granma que partió desde Tuxpan, México, un 25 noviembre de 1956 con 82 combatientes.

Comenzada la guerra de liberación, Camilo Cienfuegos, nacido el 6 de febrero de 1932 en La Habana, comenzó a sobresalir por sus condiciones como uno de los más relevantes soldados del Ejército Rebelde, en el cual alcanzó los grados de comandante.

Entre agosto y octubre de 1958, dirigió una columna invasora desde la Sierra Maestra hacia el centro del país, donde lideró con éxito varias acciones militares.

Tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, y hasta que se produjo el 28 de octubre de ese año su lamentable desaparición física, Camilo Cienfuegos fue uno de los más prestigiosos dirigentes de la mayor de las Antillas.

Tomado de Cuba Sí