Gobierno cubano informa nuevas medidas para las ventas de mercancías en MLC

El vicepresidente primero del Banco Central de Cuba reiteró que el gravamen se aplica solo cuando se ingresan dólares al banco, no al extraerlos. Cuando se deposita efectivo en una MLC diferente, no hay gravamen. “Eso se ha confundido con la aplicación del tipo de cambio vigente, porque se debe hacer un arbitraje para llevar al precio del dólar, pero eso no es gravamen”.

Cuando se reciben dólares desde el exterior a través de una transferencia bancaria o remesa, ese dólar no es gravado.

Todo titular de cuenta tiene derecho a retirar el efectivo que tiene en el banco cuando lo desee, pero si se trata de una cantidad de la que el banco no dispone en ese momento, “se toma nota, el banco gestiona los fondos y llama al cliente para entregarle la extracción”.

Ha habido momentos en que la demanda de operaciones con MLC en las sucursales ha rebasado las existencias. La moneda extranjera no forma parte de las reservas de los bancos, sino que circula, porque el objetivo es remesarla hacia el exterior.

En todos los casos, con algún tipo de demora, situación que se ha ido normalizando, se le han ido entregando los saldos en divisas a las personas.