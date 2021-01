La Comisión Nacional de Béisbol (CNB) anunció este lunes que el comienzo del play-off entre Matanzas y Cienfuegos, previsto para el miércoles 27 de enero a las 10:00 a.m., ha sido reprogramado para el próximo viernes 29.

Tal decisión permitirá que los destacados atletas cienfuegueros César Prieto, Yusniel Ibañez y Richel López puedan incorporarse al conjunto después de cumplir con el obligatorio período de aislamiento, motivado por el Covid-19. Considero muy acertado lo aprobado por el alto mando de la Liga para garantizar su presencia en el play-off.

Hoy sí serán rivales desde las 10:00 a.m., en el 5 de septiembre de la Perla del Sur, Santiago de Cuba vs. Las Tunas y tres horas más tarde, Industriales vs. Granma, arrancarán su serie al mejor de cinco partidos, en el José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus.

Actuación de por vida de los equipos involucrados en esta postemporada

Industriales (127-98, .564, 26P)

Santiago de Cuba (118-85, .581, 23P)

Pinar del Río (107-89, .546, 19P)

Granma (45-62, .421, 15P)

Sancti Spíritus (41-53, .436, 12P)

Matanzas (34-38, .472, 8P)

Las Tunas (21-22, .488, 6P)

Cienfuegos (12-20, .375, 6P)

Nuevas contrataciones de jugadores cubanos

-Seis de los mejores prospectos de la Serie Nacional se incorporarán al término de sus actuaciones en la actual postemporada al conjunto de Los Santos en la estructura del Béisbol Profesional de Panamá. Los primeros en incorporarse serán los camagüeyanos Yosimar Cousín y Loidel Chapellí Jr., quienes no clasificaron a los play-offs. Posteriormente lo harían César Prieto, Yunior Tur, Geysel Cepeda y Luis Danny Morales.

Lanzando con Cortina

“La selección del lanzador”

Para seleccionar a un lanzador lo más importante es evaluar su estatura, observar sus manos y la explosividad de sus envíos. Sin embargo, hay otras cosas más difíciles de descubrir que te llevarán a obtener en el futuro a un buen lanzador. Lo primero es conocer su carácter y cómo es su espíritu de reponerse ante las adversidades. El grado de independencia, la abnegación al trabajo y su relación con los compañeros.

Saber qué hace, cómo se comporta socialmente y si gusta de las fiestas o no. Qué valor da a sus aspiraciones, si es organizado, y cuál es su opinión sobre lo que está haciendo en el terreno. Prestar atención a su puntualidad a los entrenamientos y saber con qué magnitud enfrenta las tareas a resolver. Conocer si tiene la capacidad de que cuando el entrenador no lo está observando, él es capaz de realizar el trabajo de la misma forma.

El entrenador debe tener muy claro todos estos aspectos para no tener que arar en el mar, ni hacerle perder el tiempo y perderlo él. Para ser un buen lanzador se necesita una voluntad de acero. El sacrificio físico e intelectual es muy grande y debemos conocer todo lo que se mueve alrededor del atleta.

Fuera de los muros del campo de béisbol, estas son las principales claves del éxito en el montículo. (Tomado del perfil de Facebook con la autorización del destacado entrenador pinareño José Manuel Cortina para nuestra sección).

¿Sabía usted que Alexander Ramos inició la racha de partidos jugados de manera consecutiva el 26 de marzo de 1994 , vistiendo la franela de Occidentales, en un duelo frente a Centrales, correspondiente a la XX Selectiva?

-Arribaría a los 1000 juegos sin dejar de salir al terreno, el 21 de febrero de 2004, en un desafío entre los Vaqueros de La Habana y los Piratas de La Isla, desarrollado en el Cristóbal Labra. Su impresionante cadena quedaría en 1112 partidos, una cifra que pocos jugadores han podido superar en cualquier béisbol. (Tomado de Casos y Cosas de la Pelota de Osvaldo Rojas Garay).

Visor Global

-Hank Aaron, considerado uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, dejó de existir en días recientes a los 86 años. Aaron será recordado eternamente por ser el hombre que rompiera en 1973 el récord de jonrones de Babe Ruth (714) y lo llevara hasta (755). Luego, en 2007, Barry Bonds lo superaría y fijaría nueva marca de (762). Durante su legendaria carrera formó parte en 25 ocasiones del Equipo Todos Estrellas y fue MVP de la Liga Nacional en 1957. Se retiró en 1976 y fue exaltado al Salón de la Fama en 1982. En su trayectoria sólo utilizó dos uniformes: el de Milwaukee y Atlanta. Desde 1999, las Grandes Ligas entregan el Premio Hank Aaron, que se otorga a los mejores bateadores de cada Liga al finalizar la temporada. (Con información del diario Marca).

Peloteros cubanos

-Cuatro jugadores cubanos fueron incluidos en la lista de los 100 mejores prospectos de la prestigiosa publicación especializada Baseball America. El jardinero Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay) fue colocado en el lugar (17) del listado y le proyectan una temporada de (.270-280) con (20-25) jonrones, (70-80) impulsadas y (10-15) bases robadas. Arozarena será uno de los principales candidatos al Premio de Novato de Año de la Liga Americana.

-El inicialista Tristán Casas (Medias Rojas de Boston) se ubica en el puesto 47. Casas combina un gran poder (60) con un reconocimiento de pitcheo avanzado y utiliza todas las zonas del campo con su bate, según el reporte de los scouts. Se le ha llegado comparar con Joey Votto y es catalogado como un defensor “plus” en la inicial.

-El lanzador zurdo Adrián Morejón (Padres de San Diego) fue evaluado en el puesto (77). La temporada pasada ya enseñó sus destellos de talento al ver acción como relevista y abridor ocasional. Su arma más determinante en su repertorio es una recta entre (94-97mph) con una máxima de (99mph). La curva cruza el plato sobre las (79-82mph) y se hace muy difícil ante bateadores zurdos. También domina el cambio utilizando los nudillos que lo hace un lanzamiento muy eficaz. Sus claves para tener un año de ruptura serán la consistencia y mantenerse sano.

– Cierra la lista de promesas antillanas en el escalafón (79) José Israel “El Finito” García, de quien se espera pueda ser un bateador de (.260) y (25) vuelacercas. Posee un swing simple que le posibilitará conectar un buen número de extrabases. El capitalino aún tiene dificultades para batear frente a lanzadores derechos porque gusta halar la pelota, pero esa deficiencia puede corregirse con experiencia y paciencia en el home. Es considerado un defensor élite en el campocorto y su brazo (60) también es muy poderoso. (Con información de Baseball America).

