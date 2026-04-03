En una publicación en su página en Facebook, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío aclaró este miércoles que Cuba no ha puesto reparos a recibir ayuda de Estados Unidos, y que se espera la lógica coordinación con las autoridades nacionales, el respeto a las leyes y la no politización.

El vicecanciller informó que, de los tres millones de dólares en ayuda que prometió el Gobierno de EE.UU. en octubre, a enviar y distribuir por la Iglesia Católica, “han llegado al país bolsitas individuales de alimentos y aseo más otros materiales que siempre se agradecen, valorado todo en 2.5 millones de dólares”.

Señala que, según se informa desde EE.UU., pronto se completará el resto y agrega que “públicamente, EE.UU. ha anunciado, además y desde hace meses, otra ayuda valorada en seis millones, a enviarse y distribuirse también por la Iglesia Católica”.

Luego de dar esos detalles, Fernández de Cossío apunta que “nadie en Cuba ha puesto reparos a recibir esa ayuda, para lo que se mantiene comunicación con la Iglesia y sus representantes, y mientras se aguarda el completamiento de lo anterior”.

A la par, afirma que “se espera, como es habitual, que se proceda con la debida coordinación con las autoridades nacionales y el respeto a las leyes de nuestro país, sin politización y atendiendo a los más necesitados en los territorios de mayor vulnerabilidad”.

En una publicación anterior, el viceministro de Exteriores reitera, como han subrayado varios altos funcionarios de La Habana, que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos y sostiene que es deshonesto continuar alegando que Washington somete al pueblo cubano a una guerra económica por cuestiones de “seguridad nacional”.

“No es cierto que Cuba constituya una amenaza para EE.UU. No lo es que el territorio nacional se utilice para acciones hostiles contra Estado alguno”, escribió.

“Es deshonesto seguir alegando que EE.UU. tiene que proteger su seguridad nacional sometiendo a todo el pueblo de Cuba a una guerra económica despiadada sin límite o piedad, condenando niños, viejos, jóvenes, madres y todo el espectro social sin distinción”, concluyó.

Tomado de Cubadebate

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