- En Venezuela, las labores de búsqueda y rescate no se detienen tras el devastador doble sismo, que sacudió el país este miércoles. Los equipos de rescate todavía logran sacar con vida a las personas que llevaban más de 70 horas atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados.
- Este sábado, la nación latinoamericana sufrió más de 400 réplicas, lo que señala «el nivel de energía que se ha liberado por parte de las placas tectónicas sobre y contra la población venezolana», indicaron los funcionarios. En particular, se registró un sismo de magnitud 5,0 con su epicentro a unos 41 kilómetros al norte de Maracay, estado Aragua.
- Hasta ahora, las autoridades informaron de casi 1.500 personas fallecidas por la acción de los terremotos, así como de miles de heridos y damnificados.
- Venezuela ha recibido respaldo de 24 países, comunicó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los grupos de rescatistas internacionales provenientes de Suiza, Chile, España, Ecuador, Colombia, El Salvador, México, República Dominicana, EE.UU., entre otros, acompañan a sus colegas venezolanos y voluntarios que están en las zonas de desastre en busca de víctimas bajo los escombros.
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28 jun 2026
17:52 GMT
La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela ascendió este domingo a 1.450, mientras que el número de heridos se sitúa en 3.150, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Rodríguez añadió que los sismos han dejado 12.721 personas damnificadas y 774 edificios afectados o colapsados. También señaló daños en 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 infraestructuras de otro tipo, entre ellas puentes y carreteras. Además, agradeció la ayuda internacional recibida, que incluye 2.624 rescatistas y 137 perros desplegados en las labores de búsqueda
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17:26 GMT
El Ministerio de Transporte de Venezuela informó este domingo que los servicios de metro en Caracas, Maracaibo y Valencia fueron restablecidos tras concluir la revisión de sus infraestructuras. La institución acompañó el anuncio con videos y fotografías de estaciones de las tres ciudades.
Se reinician las operaciones comerciales en los sistemas Metro de Caracas, Metro de Valencia, Metro de Maracaibo y el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE). pic.twitter.com/jQAj2SvMtS
— Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporteve) June 28, 2026
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17:21 GMT
Lucas Gámez, de 9 años, fue rescatado con vida este domingo de entre los escombros de uno de los edificios de la ciudad de Caraballeda, en el estado La Guaira, según aseguró su familia a los medios.
Horas antes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había informado que sus equipos de rescate continuaban trabajando para localizar con vida al menor, y compartió un video del operativo realizado por rescatistas salvadoreños.
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17:13 GMT
Un avión de la Fuerza Aérea del Perú partió este domingo hacia Venezuela con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria, como parte del apoyo al país tras los dos potentes terremotos, informó el Ministerio de Defensa peruano en sus redes sociales.
??????? Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Caracas llevando mucho más que ayuda: la solidaridad de todo un país. 1/3 pic.twitter.com/HoST3wqPus
— Mindef Perú (@MindefPeru) June 28, 2026
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17:07 GMT
El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, informó este domingo que su país enviará 32 efectivos de la Fuerza Aérea Paraguaya, entrenados en búsqueda y rescate, para colaborar en las labores de atención tras los terremotos registrados en Venezuela, recogen medios locales.
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16:15 GMT
El corresponsal Andrés Fernández Sánchez nos ofrece su reporte sobre las labores de rescate que continúan en Venezuela tras los sismos que sacudieron al país sudamericano.
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15:49 GMT
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que, hasta el momento, las labores de búsqueda han permitido localizar con vida a 33 personas, en medio de los operativos que desarrollan los organismos de seguridad del país junto con equipos internacionales tras los terremotos del miércoles, informó este domingo el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
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15:22 GMT
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con las delegaciones internacionales de rescatistas que llegaron al país para apoyar las labores de búsqueda y salvamento tras los devastadores terremotos del miércoles, informó este domingo el Ministerio de Comunicación e Información venezolano.
«Este espíritu de hermanamiento que ustedes trajeron a Venezuela sea la manera de una nueva humanidad», afirmó Rodríguez, al destacar que la presencia y el apoyo de estas delegaciones van más allá de la cooperación diplomática y se convierten en un símbolo de esperanza y resistencia compartida.
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15:12 GMT
Un contingente de 41 rescatistas y profesionales médicos de la India llegó a Venezuela durante la madrugada de este domingo como parte de la llamada ‘Operación Amistad’, en respuesta a los daños causados por los sismos simultáneos del miércoles, informaron las autoridades venezolanas.
La delegación arribó a bordo de dos aviones militares C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea India, que despegaron el viernes con apoyo técnico y sanitario de emergencia. El envío incluye un equipo médico autosuficiente, una unidad de hospital de campaña y 36 toneladas de suministros de socorro, medicinas esenciales y equipos clínicos especializados.
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14:08 GMT
Los equipos de rescate portugueses desplazados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y salvamento ya comenzaron a trabajar en el estado de Vargas, cerca de Caracas, y en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos del miércoles, recogen medios locales.