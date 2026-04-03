El Gobierno de España respondió este miércoles a las nuevas amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien prometió paralizar «por completo» el comercio y suspender las visitas al país ibérico.

Asimismo, desde el Ejecutivo indicaron que Madrid mantiene «una magnífica relación social, cultural y económica» con Washington y no es intención de la parte española que eso cambie». También apuntaron que la nación norteamericana tiene superávit comercial con el país del sur de Europa, es decir, se beneficia más de ese intercambio.

«La relación bilateral entre EE.UU. y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa«, concluyeron.

Nuevas amenazas de Trump

Al abordar en el marco de la cumbre de la OTAN el tema de gastos de los aliados en defensa y su falta de disposición de ayudar a Washington en su campaña militar contra Irán, Trump afirmó que ya discutió el tema con varios miembros, pero expresó su rechazo a hablar con Madrid.

«España es un caso perdido. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España, por cierto. Me gustaría que lo corten de raíz. España es un pésimo socio en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero tener nada que ver con España», dijo.

«Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. ¿De acuerdo? No queremos tener nada que ver con ellos«, aseguró.

Al mismo tiempo, el mandatario se mostró convencido de que la presión económica surtirá efecto rápidamente: «Verán cómo vuelven corriendo. ¡Oh, volverán corriendo!«. También indicó que «España no está de acuerdo con nada» y trata de manera «terrible» al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Tomado de Rusia Today

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