Los Vegueros de Pinar Río borraron el revés de lan jornada inaugural y este miércoles derrotaron a los Leñadores con pizarra de 7-4 y de esta forma la porfía sobre la grama del Mella está igualada a una victoria por bando.

Los pativerdes abrieron el pizarrón por cuadrangular del inicialista William Saavedra en el parte alta del segundo acto. Después agregaron otra un capítulo después, ampliaron la ventaja con rally de tres en el comienzo del quinto y clavaron la puntilla con otras dos en el octavo.

Los Leñadores se había acercado en el cierre del séptimo episodio con el protagonismo de los talentosos Maikel Molina y Yassel Izaguirre. El primero remolcó las dos primeras con sencillo al izquierdo y Yasser disparó triple de dos carreras.

Los pinareños pegaron 14 imparables con destaque para William Saavedra (5-2/HR/2CI/1 CA), Tailon Sánchez (5-2/doble/2CI/CA) y Juan M. Pérez (4-3/doble).

Las locales por su parte se quedaron en hits con tarde sobresaliente para Maikel Molina (2CI/ 1CA), Janlucas Baldoquín (4-2/1CI) y Yassel Izaguirre (1-1/triple).

La victoria en este choque para el abridor verde Jenier Alvarez(1-0) que se mantuvo 6.2 sobre el box con 6 hits, 4 limpias,5 K y lo salvó Yancarlos García con 2.1 inning, 4KO u un ponchado. El revés para Alejandro Meneses (0-1) que permitió 2 carreras ,6H en 4.00 segmentos.

En otros resultados de la fecha Sancti Spíritus venció dos veces a Villa Clara 3-2 y 2-1; Granma a Holguín 6-2, Santiago a La Isla 15-0 e Industriales a Cienfuegos 14-0. Los choques Matanzas- Ciego de Avila, Artemisa- Villa Clara y Camagüey- Guantánamo no se jugaron a causa de la lluvia.

