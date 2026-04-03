DECLARACIÓN

Las armónicas de la Patria lo describen como el último mambí. Parece reunir en sus manos la carga decimonónica que nos confirió un sitio de honor en el concierto de los libres, para repartirla en esta epopeya victoriosa que late en millones en la distancia de dos siglos.

Raúl no solo obra en batalla, también la cuenta y la escribe, instruye y sensibiliza en la complicada y riesgosa tarea de luchar. Nuestro Premio Nacional de Historia 2021, creció en jerarquía heroica junto a Fidel, como hermano valeroso y fiel. El enemigo de la nación cubana pretende asfixiarla. Calígula, excéntrico y arrogante, permanece en las puertas. Por eso busca apagar a su símbolo vivo más grande. El imperio sigue huérfano de justicia. Solo hace lo que sabe y puede: calumniar.

Los historiadores cubanos apoyamos la Declaración del Gobierno Revolucionario que condena las falsas y oportunistas acusaciones contra Raúl y formamos parte del clamor popular expresado en la Tribuna Antimperialista del 22 de mayo en rechazo a la nueva componenda imperial contra Cuba y justificar una agresión. Junto a nuestro heroico pueblo estaremos en las tribunas que serán convocadas en todo el país hasta el 3 de junio, aniversario 95 del natalicio de Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución. Como parte del homenaje nacional estimularemos el estudio de su libro Revolución, la obra más hermosa, y de sus Obras Escogidas en 9 tomos.

En esta hora crucial de la patria, reiteramos el llamado a nuestros asociados y a nuestro pueblo a defender la Revolución, los ideales de justicia, soberanía y paz que hemos enarbolado; y a seguir preparándonos con tesón para enfrentar la actual batalla de ideas y de agresiones económicas recrudecidas, que dificulta nuestras vidas, pero no deberá mellar en nuestras aspiraciones de defender la patria, la soberanía e independencia y las conquistas alcanzadas durante más de 65 años de Revolución.

¡Viva el General de Ejército Raúl Castro Ruz!

¡Viva la Revolución Cubana!

¡Viva Cuba Libre!

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