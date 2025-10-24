La Unión Europea (UE) ha impuesto sanciones por primera vez contra un ciudadano estadounidense, el exsheriff adjunto de Florida, John Mark Dougan. Esto se desprende de una decisión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El exoficial de Policía y de infantería de Marina de EE.UU. solicitó asilo político en Rusia en 2016. El documento afirma que el hombre ahora posee doble nacionalidad: rusa y estadounidense. Además, lo acusa de «participar en operaciones de información digital pro Kremlin» y de «manipular el discurso público en países occidentales».

Las restricciones contra Dougan forman parte de las medidas adoptadas el 15 de diciembre por los ministros de Relaciones Exteriores de la UE contra 14 personas y empresas como parte de las sanciones antirrusas.

