Donald Trump se negó a descartar la posibilidad de enviar tropas a Venezuela. Durante una entrevista con Politico, se le preguntó sobre la probabilidad de que aparecieran «tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela».

«No voy a hacer comentarios al respecto. No diría [que estoy] ni a favor ni en contra», contestó el mandatario estadounidense.

Poco después, la periodista volvió a abordar el tema y le preguntó a Trump hasta dónde estaba dispuesto a llegar para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

«Sus días están contados», declaró Trump, evitando responder directamente a la pregunta. Añadió que no quiere «descartar ni confirmar» la posibilidad de una invasión estadounidense del país sudamericano.

Venezuela se prepara ante la amenaza

Anteriormente, Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido (PSUV) y ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, declaró que el pueblo venezolano debe permanecer preparado frente a la amenaza procedente de Estados Unidos.

«Todos los días una amenaza, ¿por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos nosotros», afirmó en un discurso televisado.

Advirtió en este contexto que «el que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será una cosa de 48 horas, no será una cosa de tres días, no será una cosa de un mes». «Nosotros estamos en una revolución pacífica, totalmente pacífica. Pero no es una revolución desarmada», aseveró Cabello.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

-Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger»

a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

-Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

-Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

-Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

-Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

Tomado de Cuba Sí