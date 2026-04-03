El hantavirus, una familia poco común de virus transmitidos por roedores, es sospechoso de un brote mortal a bordo de un crucero que navegaba por el océano Atlántico.

La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que habían muerto tres personas que viajaban a bordo de la embarcación, el MV Hondius. Otra persona se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica, y dos miembros sintomáticos de la tripulación siguen en el barco y requieren atención médica urgente, según el operador del barco, Oceanwide Expeditions.

Los funcionarios han confirmado el hantavirus en un caso, de una persona hospitalizada en Sudáfrica, y los cinco restantes estaban bajo investigación.

Este lunes, el buque estaba anclado frente al puerto de Praia, en la nación de Cabo Verde, en África Occidental, pero no había atracado.

Esto es lo que sabemos:

Tres personas murieron pero el riesgo, para el público en general es bajo

Aunque tres personas murieron y otras más podrían haberse contagiado, Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, dijo que el riesgo para el público en general seguía siendo bajo. “No es necesario que cunda el pánico ni que se impongan restricciones a los viajes”, declaró según la agencia de noticias Reuters.

Las personas fallecidas eran una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, según Oceanwide.

La primera víctima mortal fue un neerlandés de 70 años que murió a bordo del barco el 11 de abril. Casi dos semanas después, el 24 de abril, su cuerpo fue sacado del barco en la isla de Santa Elena, un protectorado británico en el Atlántico Sur, para ser repatriado a los Países Bajos, dijo Oceanwide. El hombre había tenido fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

Su esposa, de 69 años, quien abandonó el barco con el cuerpo de su marido, enfermó durante el viaje de regreso y se desmayó en el aeropuerto internacional O.R. Tambo de Johannesburgo, Sudáfrica, cuando intentaba volar de regreso a los Países Bajos. Fue trasladada a un centro de salud, donde falleció.

Después, el 2 de mayo, un pasajero alemán murió a bordo del barco, según Oceanwide.

Un ciudadano británico enfermó durante el viaje entre Santa Elena y la isla Ascensión y este lunes se encontraba en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica. Sus resultados de laboratorio dieron positivo por hantavirus, dijo Foster Mohale, portavoz del Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica.

El barco transportaba a 149 personas, entre ellas 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación, según Oceanwide. Diecisiete de los pasajeros son estadounidenses. La empresa afirma que el barco puede albergar hasta 170 personas en sus 80 camarotes.

El barco partió de Argentina y se dirigía a las Islas Canarias

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, Argentina, hace unas tres semanas con destino a las Islas Canarias, dijo Mohale.

Cabo Verde era una escala programada en el itinerario del crucero antes de su destino final previsto, afirmó.

Hasta el lunes por la mañana, las autoridades de Cabo Verde no habían autorizado el desembarco de los pasajeros. Oceanwide dijo que las autoridades locales estaban decidiendo si trasladar a los dos miembros sintomáticos de la tripulación —un neerlandés y un británico— que permanecían a bordo.

El itinerario del barco incluía escalas en la Antártida, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor, Tristán, Santa Elena y Ascensión, declaró Mohale.

Oceanwide dijo el lunes que estaba considerando la posibilidad de navegar hasta Las Palmas o Tenerife, en España, como “puerta de desembarco, donde se podrían realizar controles y gestiones médicas adicionales”.

El hantavirus es una enfermedad rara que suelen transmitir los roedores

El hantavirus es una enfermedad poco común que suele contraerse cuando las personas inhalan partículas de excrementos secos u orina de roedores infectados.

Es inusual que la enfermedad se propague entre las personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). El virus de los Andes, que se encuentra principalmente en Sudamérica, es el único hantavirus conocido que se propaga entre personas.

De 1993 a 2022, se registraron 864 casos de la enfermedad en Estados Unidos, según los CDC. El año pasado, Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, murió por los efectos del virus.

Los primeros síntomas son parecidos a los de la gripe: fiebre, escalofríos, dolores corporales y de cabeza. A medida que la enfermedad avanza, puede causar dificultad respiratoria y, en casos graves, insuficiencia pulmonar o cardiaca. No existe un tratamiento específico para el virus, pero los síntomas pueden tratarse con intubación, oxigenoterapia, reposición de líquidos y medicación, según los CDC.

Los cruceros son un lugar propicio para la propagación de infecciones

El hantavirus raramente se asocia a los cruceros, pero otros virus, como el norovirus, pueden propagarse con mucha más frecuencia en el mar.

En marzo de 2025, más de 230 pasajeros y miembros de la tripulación enfermaron durante un brote de norovirus a bordo de un crucero de un mes desde Inglaterra hasta el Caribe oriental, según los CDC. El norovirus, una enfermedad gastrointestinal, prolifera en los espacios reducidos de un barco. Se propaga por contacto de persona a persona o a través de alimentos o agua contaminados.

Según los CDC, los brotes más frecuentes en el mar se deben a enfermedades gastrointestinales o infecciones respiratorias como la covid y la gripe.

Tomado de Cubadebate

(Visitado 17 veces, 17 visitas hoy)

Marcar Favorito