Ni ausente ni olvidado, Pablo Civil es un manager de la cabeza a los pies. De esos hombres que no piensa mucho para lanzarse a un nuevo reto o desafío. Hoy desde la distancia, también saborea el resultado de los Leñadores tuneros en la Serie Nacional 62.

Con esa energía que lo caracteriza rápidamente me contestó cada una de las preguntas que le hice a través de las redes sociales. Confieso que a pesar de la entrañable amistad que nos une, es un excelente entrevistado y no se deja coaccionar ante la rudeza de las preguntas.

Los amantes del béisbol tunero no te olvidan, hoy más que nunca te recuerdan, porque ahí también está tu legado en ese resultado de los Leñadores y quieren saber de ti, me piden detalles.

Así comenzamos a conversar con Pablo Civil.

“Diles que estoy en Venezuela en el Estadio La Guaira, trabajando con el béisbol federado, con las categorías juvenil y menores de 15 años. También ayudo en otras categorías y estoy impartiendo talleres a otros entrenadores de béisbol en La Guaira”

¿Cuándo regresas a Cuba?

“El contrato de trabajo fue firmado por un año, pero puede extenderse según lo consideren las partes involucradas. Por eso no tengo aún definido mi regreso a la Patria”

¿Has pensado incorporarte a los leñadores si regresas al año, que ya faltan pocos meses?

“Cuando llegue a Cuba inmediatamente me voy a poner a trabajar en el béisbol porque soy entrenador y a mi profesión me debo. Creo que todavía puedo aportarle al béisbol de mi provincia sí lo consideran de esa manera los decisores en el territorio”

¿Estas siguiendo la Serie Nacional?

“Sí, desde aquí he tenido la posibilidad de seguir la competencia, no como me gusta, pero todos los días me informo por las diferentes vías en redes sociales”

¿Cuál es su criterio, sobre el desempeño del equipo de tus amores?

“Mi criterio es el mejor. Son unos guerreros, han logrado lo que muchos no pensaron que se podía alcanzar después de varios años en la élite nacional”

¿Usted en lo personal pensó que se podrían mantener en esa élite, precisamente por los años que llevan con el resultado y tras la salida de varios integrantes del equipo?

“Nunca dude, sabía que el resultado iba a ser bueno, existen en las filas del equipo figuras que son líderes y cuando se unen, nadie los detiene, además los atletas jóvenes se integran de una manera que no todos los elencos pueden lograr esa cohesión. Orlandito los Leñadores son un gran equipo, bien unidos que saben bien lo que quieren y como lograrlo, además su colectivo de dirección encabezado por mi amigo y hermano Abeicy Pantoja tiene experiencia suficiente, de cómo conducir el proceso, lidiar con los atletas para que rindan al máximo en busca de metas y objetivos. Siempre estuve convencido que esa primera etapa sería de clasificación para ellos y se logró de manera convincente, siendo los líderes de la tabla”

“Que cree usted que ha mantenido o ha quitado el nuevo cuerpo de dirección”

“No te puedo decir con certeza. Lo que si te puedo decir que tienen un buen ambiente dentro del colectivo de entrenadores y con los jugadores, mentalmente, tácticamente y desde el punto de vista físico que les permitió un estabilidad en el último tercio. Sí te puedo decir que las preparaciones que se realizan en Las Tunas se diseñó hace varios años por un grupo de expertos entrenadores y eso ha dado resultado. Mantener la misma política de entrenamiento”

¿A pesar del buen resultado del elenco verdirrojo, la etapa regular estuvo matizada por entradas y salidas de jugadores, crees que sea beneficioso?

“Siempre son por varios motivos, nuestro equipo ha mantenido un rendimiento estable en los últimos años y esto se debe en gran parte a la estabilidad de la nómina. Ahora han entrado jugadores importantes y de calidad probada.

Lo que sí te puedo asegurar es que existe un equipo de Las Tunas que jamás se rinde, eso se lo transmite el que está dentro de las filas al que se incorpora y el que sale reflexionará y dirá, ese es mi trabajo y voy a regresar”

¿Volverán al título?

“Ya se logró una vez y muchos lo dudaron, puede llegar ahora de nuevo el SEGUNDO título, solo tienen que soñarlo y creérselo”

¿Qué cree usted que le falta para levantar nuevamente la corona?

“Que ellos se crean que sí lo pueden alcanzar, el factor sicológico es muy importante, deben mantenerse unidos, escuchar sugerencias, ser modestos y sobre todas las cosas, no rendirse”

¿Qué le dice el Leñador mayor al equipo de sus amores?

“Le digo que todas mis fuerzas están junto a ellos, que siempre tuve la convicción que llegarían con esa entrega y garras que los caracteriza y ese compromiso con el pueblo. Que son el orgullo de Las Tunas y que sí se puede muchachos.

Por Orlando Cruz Vázquez / Fotos Cortesía del entrevistado

