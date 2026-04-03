Un incendio ocurrió este mediodía en la subestación eléctrica del reparto Van Troi 2, en Caibarién.

El intendente municipal, Rogelio Ruiz Rodríguez, declaró a la ACN que el siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. y fue causado por un sobrecalentamiento debido a la combinación de altas temperaturas y el pico de consumo tras un periodo sin servicio.

Asimismo, Ruiz Rodríguez informó que el Cuerpo de Bomberos logró sofocar las llamas, aunque el fuego dejó afectadas —según precisó— un total de 15 circunscripciones: dos pertenecientes a los consejos populares 4 y 5, y 13 del consejo popular número 3.

Ruiz Rodríguez comunicó que, mientras dure la contingencia, se mantendrá activado un puesto de mando en la Escuela Primaria José Martí, donde —aseguró— serán atendidos todos los pobladores que lo requieran.

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