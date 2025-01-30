La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió hoy que exista una operación conjunta con la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) como se indicó en un comunicado emitido ayer por esa institución.

Sheinbaum aclara versión de la DEA

En su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la mandataria explicó que la DEA aseguró la existencia de un acuerdo con el gobierno de México para una operación llamada Proyecto Portero. “No hay ningún acuerdo al respecto. Lo único que hay es un grupo de policías en un taller en Texas, es todo lo que hay”, afirmó.

Qué decía el comunicado de la DEA

De acuerdo con la DEA, el Proyecto Portero busca combatir el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, armas y finanzas ilícitas. El texto hablaba de “planificar y operar codo con codo con nuestros socios mexicanos”, lo cual fue desmentido por la presidenta.

Soberanía y respeto binacional

Sheinbaum dijo que consultó con todas las instituciones de seguridad y ninguna reportó acuerdos con Estados Unidos. Además, cuestionó que Washington califique unilateralmente a los cárteles de la droga como terroristas, señalando que esa no es la definición legal correcta. Aunque aclaró que este episodio no afecta la relación bilateral, pidió que EE.UU. evite difundir información falsa y mensajes engañosos.

Llamado al no intervencionismo

En ese contexto, Sheinbaum reiteró la importancia del no intervencionismo y el respeto a la soberanía nacional, aludiendo al despliegue de destructores estadounidenses frente a las costas de Venezuela.

Novedades sobre el litio

En otro tema, la mandataria anunció que México ya cuenta con dos patentes para que Litio MX aproveche el mineral. Aunque aún no exista una capacidad productiva masiva, el gobierno federal trabaja junto con Pemex y empresas energéticas para impulsar el desarrollo del litio y aprovechar las grandes menas de este recurso estratégico.

Tomado de Cuba Si