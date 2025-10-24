El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba decidió que el XI Pleno de la organización sesione en una sola jornada el próximo sábado 13 de diciembre, a través de videoconferencia, precisó el diario Granma.
La medida busca asegurar la permanencia de los principales cuadros en la base, con el propósito de informar, compulsar y gestionar soluciones a problemas que inciden en la calidad de vida de la población.
Según la decisión, el ajuste del programa permitirá también atender la reducción de gastos financieros y materiales, en correspondencia con la situación económica del país.
El Pleno constituye un espacio de análisis y debate de temas estratégicos, y su realización en formato virtual facilitará la participación de los dirigentes sin afectar la atención a las tareas en los territorios.
La convocatoria se inscribe en el contexto de las medidas adoptadas por la dirección del Partido para enfrentar las complejidades actuales.
Tomado de Cuba Sí