Alerta máxima en Washington: ríos desbordados amenazan con evacuar a 100.000 residentes

Un estado de emergencia en Washington debido a graves inundaciones y a la posible evacuación de 100.000 personas, fue anunciado por el gobernador del estado, Bob Ferguson.

Las precipitaciones en el noroeste de la región del Pacífico han provocado un ascenso récord del nivel del agua en varios ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó los pronósticos de 18 inundaciones graves y 15 moderadas en todo el estado. En las zonas de los ríos Skagit y Snohomish rige una alerta por posible «inundación catastrófica», y también persiste el riesgo de deslizamientos de tierra peligrosos.

