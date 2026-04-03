La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de otorgar de manera obligatoria la ciudadanía estadounidense a hijos de empleados de consulados rusos antes de que alcancen la mayoría de edad, amparándose en el principio de ius soli –derecho de suelo– recogido en la Constitución del país y en una interpretación limitada de la inmunidad consular.

Según explicó en un artículo publicado por el diario ruso Vedomosti, la normativa estadounidense no aplica automáticamente ese principio a los diplomáticos extranjeros.

Zajárova subrayó que nadie puede ser forzado a adquirir la nacionalidad de un Estado extranjero y advirtió de que este tipo de prácticas podría convertirse en un instrumento de presión contra el personal diplomático ruso.

A su juicio, la concesión unilateral de la ciudadanía estadounidense abre la puerta a posibles mecanismos de coerción hacia los trabajadores de las misiones de Rusia en el exterior.

En su análisis, la portavoz también criticó las contradictorias normas del país norteño, al señalar que, mientras en algunos casos se expulsaría de forma “humillante” a trabajadores latinoamericanos, en otros se impondría la ciudadanía estadounidense a diplomáticos rusos.

Asimismo, Moscú anunció que exigirá a Washington garantías en cada caso concreto de que los recién nacidos en estas circunstancias no están sujetos a la jurisdicción estadounidense y que conservan plenamente las inmunidades y privilegios establecidos en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, así como en los acuerdos bilaterales vigentes.

“Es un cómic sobre Spiderman, que se ha enredado en su propia telaraña”, resumió María Zajárava. La diplomática reiteró que Rusia no reconoce la imposición de la ciudadanía estadounidense a los hijos del personal diplomático, administrativo, técnico y consular ruso en territorio de Estados Unidos.

Tomado de Cubadebate

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