En las primeras horas de la madrugada de hoy quedó restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba, reportó en su perfil de X el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Conectada Las Tunas y trabajan para dar energía al oriente cubano

El post en la red social dio cuenta que a la 1:25 a.m. de este lunes lograron reactivar el servicio que se había desconectado en la noche del domingo por un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas.

En sus reportes continuos sobre los trabajos tras ocurrir la avería, el Minem publicó la secuencia del restablecimiento, desde Las Tunas hasta llegar a Guantánamo, lo cual confirmó el gran esfuerzo realizado para reactivar con inmediatez el sistema eléctrico en el oriente de la isla, compromiso asumido al suceder la desconexión.

<iframe width=»720″ height=»405″ src=»https://www.youtube.com/embed/iuMSRxAP6fU» title=»Actualización de la Generación Eléctrica en Cuba: 08/09/2025″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» referrerpolicy=»strict-origin-when-cross-origin» allowfullscreen></iframe>

Tomado de Cubasí

(Visitado 7 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito