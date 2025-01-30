De CUBA

Restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba

En las primeras horas de la madrugada de hoy quedó restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba, reportó en su perfil de X el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El post en la red social dio cuenta que a la 1:25 a.m. de este lunes lograron reactivar el servicio que se había desconectado en la noche del domingo por un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas.

En sus reportes continuos sobre los trabajos tras ocurrir la avería, el Minem publicó la secuencia del restablecimiento, desde Las Tunas hasta llegar a Guantánamo, lo cual confirmó el gran esfuerzo realizado para reactivar con inmediatez el sistema eléctrico en el oriente de la isla, compromiso asumido al suceder la desconexión.

<iframe width=»720″ height=»405″ src=»https://www.youtube.com/embed/iuMSRxAP6fU» title=»Actualización de la Generación Eléctrica en Cuba: 08/09/2025″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» referrerpolicy=»strict-origin-when-cross-origin» allowfullscreen></iframe>

Tomado de Cubasí

Kizzy Escalona Labrada

