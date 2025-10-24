La Administración del Transporte Ferroviario y la Unión de Ferrocarriles de Cuba informaron que se restableció de manera parcial la circulación de trenes nacionales de pasajeros, tras las afectaciones ocasionadas por el huracán Melissa en la región oriental, precisó desde su perfil en Facebook, el ministro de Trasporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

Según la entidad, se reanudó la salida del tren número 15, La Habana-Holguín, prevista para hoy 5 de noviembre a las 19:05 horas, y la del tren número 16, Holguín-La Habana, programada para el 7 de noviembre a las 15:20 horas.

Los viajeros con reservaciones para el tren 15 en las fechas 28 de octubre, 1ro y 5 de noviembre debían presentarse en la estación La Coubre este 5 de noviembre a la 1:00 de la tarde para confirmar sus boletos.

En el caso del tren 16, los pasajeros con reservaciones para los días 30 de octubre, 3 y 7 de noviembre deberán acudir a la estación de Ferrocarriles de Holguín el 7 de noviembre a las 9:00 de la mañana para validar sus pasajes.

La Unión de Ferrocarriles precisó que quienes no deseen viajar podrán solicitar el reintegro del 100 por ciento del valor del pasaje hasta 15 días posteriores al restablecimiento del servicio correspondiente.

Se mantienen cancelados los trenes nacionales de pasajeros desde y hacia Guantánamo, Santiago de Cuba y Bayamo-Manzanillo, hasta que concluyan las labores de recuperación de las vías férreas en esos territorios.

Autoridades ferroviarias explicaron que continúan los trabajos de rehabilitación en la línea Cacocúm-San Luis y en el tramo hacia Guantánamo, mientras se evalúan los accesos a Granma una vez que descienda el nivel del río Cauto.

Tomado de Cuba Sí