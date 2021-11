La Habana, 2 nov (ACN) El ministro de Salud Pública de Cuba, José Angel Portal Miranda, reconoció hoy, en esta capital, al médico cubano Carlos Leonardo Vázquez González, por su destacado aporte a la defensa de la salud y la seguridad del pueblo.

Durante un emotivo acto, con la presencia de Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, sus compañeros de trabajo en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) demostraron el cariño, respeto y admiración que sienten por el recién conocido agente Fernando, de los Órganos de la Seguridad del Estado.

Carlitos, como lo conocen en el centro, apareció este lunes en el Noticiero Estelar de la Televisión, en un documental presentado por Razones de Cuba, para denunciar de manera pública las verdaderas intenciones detrás de la supuesta marcha pacífica convocada por Yunior García Aguilera, líder de la plataforma Archipiélago, para el próximo 15 de noviembre.

El especialista cubano dijo hoy que su mayor orgullo y por el cual ha hecho todo es el pueblo cubano, a ese hay que rendirle tributo por los 62 años de altruismo, al igual que al ejército de batas blancas y al Ministerio del Interior.

La deuda que tengo todavía no la he pagado. Esa deuda es con la Patria, nosotros le debemos a la Patria y no ella a nosotros, sostuvo.

Vázquez González afirmó que se trata de acciones subversivas de manual y está en juego la Revolución, y este pueblo hay que homenajearlo y también a la Revolución y a Fidel Castro.

El médico cubano manifestó que para él es una suerte pertenecer al ejército de la salud y al colectivo de trabajadores del INOR, al cual agradeció por ser la mayor escuela, donde la figura del Comandante (Fidel Castro) siempre está presente.

Al hablar del doctor Carlitos, Erasmo Gómez Cabrera, subdirector de Asistencia Médica del INOR, lanzó la interrogante «¿Quién iba a decir que en el Instituto de Oncología teníamos un héroe? Un héroe de 25 años, de padres obreros, que ante la muerte de Vilma, su madre, se inclinó por la especialidad de Oncología y quien siempre ha tenido presente la luz de la esperanza y el deber como revolucionario»?

El doctor Guillermo Roblejo Fonseca, subdirector del Instituto, comentó a la prensa que desde hace alrededor de 10 años conoce a Carlitos y siempre ha sido un compañero muy familiar con todos.

Al verlo en el noticiero se me aguaron los ojos porque lo aprecio como si fuera un hijo, y lo que ha hecho lo ha hecho en silencio y muy bien, tanto en Cuba como el extranjero, subrayó.

«Tremenda sorpresa verlo ayer en la televisión y es una alegría haber tenido la oportunidad de compartir con él en el salón de operaciones y en la docencia. Carlitos es un ejemplo para todos los trabajadores del centro que lo quieren y lo respetan”, señaló Carlos Díaz Mayo, jefe de la sección docente del INOR.

Para Jesús Fernando Valdés Herrera, residente de Oncología, la noche de ayer fue impactante de forma positiva, «en ese momento lo llamé para felicitarlo y decirle que estaba muy orgulloso de ser su alumno y que yo soy un médico de Patria o Muerte como él».