La cercanía entre Cuba y México desborda toda formalidad y, como ha dicho el Presidente Díaz-Canel, el tema de esa nación hermana resulta un asunto entrañable entre los nacidos en la Isla.

De tal modo lo hizo explícito el Jefe de Estado en la tarde de este jueves, al dar la bienvenida, desde el Palacio de la Revolución, a una delegación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), encabezada por su directora ejecutiva, la ministra Alejandra del Moral Vela.

En el tono del intercambio podía advertirse la calidez y el desenfado que suelen nacer de las hermandades sólidas y de larga data. “¿Cómo le va, Presidente?”, preguntó la directora ejecutiva al llegar al recinto protocolar y ser recibida por el dignatario. “¿Cómo les ha ido? ¿Bien?”, quiso saber el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a lo cual la amiga respondió con firmeza que “muy bien, la verdad es que muy bien”, luego de haber intercambiado con productores agrícolas.

Sobre la colaboración que expertos mexicanos han estado brindando a productores en la zona occidental de la Isla -denominado “Desarrollo Rural y Fortalecimiento de las Capacidades Locales”-, el mandatario valoró que se trata de “un proyecto que va muy bien y para los productores es muy estimulante”. La voluntad de ambas partes, muy en firme, es ampliar ese tipo de ayuda a otros espacios del país.

Alejandra del Moral Vela fue categórica: “Pues hoy estuvimos en Artemisa, por la mañana, y la verdad es que da gusto ver el resultado”. A esa impresión el Jefe de Estado añadió que el intercambio ha ido transformando, en los productores beneficiados, la gestión como sistemas de producción local, porque ellos han adquirido maquinarias y han incrementado los niveles productivos, además de la experiencia ha transformado mentalidades.

A la visitante, expresó el Presidente Díaz-Canel Bermúdez: “Te agradecemos mucho la visita”; y recalcó que su presencia es otra muestra “de las relaciones históricas que tenemos, que son de hermandad, de solidaridad, de respeto, de admiración, de comprensión. Yo siempre le digo a las partes mexicanas que el tema México en Cuba es tan entrañable que sobrepasa ya las relaciones de Gobierno, de Partido, y tiene que ver con las familias, con los pueblos”.

El mandatario fue enfático en la gratitud hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mantenido con la Isla un nivel de “diálogo político excelente” a pesar de las fuertes presiones imperiales.

“Nosotros -enunció el mandatario- estamos muy agradecidos al Gobierno mexicano por la posición hacia Cuba en estos tiempos de presión”. E hizo hincapié: “En estos tiempos que para nosotros han sido muy difíciles con el recrudecimiento del bloqueo, hemos tenido muchos gestos del Gobierno de ustedes”.

El Jefe de Estado expresó que Cuba mantendrá su colaboración hacia el país azteca en los ámbitos de la medicina, el deporte, y de la biotecnología; y recordó un momento conmovedor que por siempre recordarán ambas naciones: ese en que bomberos mexicanos llegaron a la provincia de Matanzas para ayudar en la lucha contra el incendio en la Base de Supertanqueros. A ese apoyo Díaz-Canel lo valoró este jueves de decisivo por “la experiencia, por el equipamiento que trajeron, y eso en el pueblo cubano quedó muy marcado”; como también, dijo, se recordará el apoyo de los hermanos de Venezuela.

Una vez que el mandatario hizo énfasis en “nuestra gratitud y nuestra disposición para seguir ampliando los lazos de colaboración y de trabajo, y sobre todo seguir consolidando las relaciones”, Alejandra del Moral Vela enunció una palabra clave: “disposición”, esa voluntad de seguir en el mismo camino de una amistad admirable.

Las relaciones de cooperación entre Cuba y México se rigen por el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, suscrito el 12 de abril de 1999. Todas las acciones derivadas de este son desarrolladas por la parte mexicana a través de la AMEXCID. En estos momentos, además de proyectos vinculados con la agricultura, se pone a punto otro relacionado con la instalación de paneles solares en instituciones cubanas de Salud, de gran importancia para el país.

En la tarde de este jueves, también se encontraban presentes, por la parte cubana, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) Oscar Pérez-Oliva Fraga; el viceministro del Mincex, Lázaro Víctor Artola Madrazo; así como el embajador designado en los Estados U

nidos Mexicanos, Eugenio Martínez Enríquez.

Tomado de Cubadebate

