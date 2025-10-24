La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) entregó hoy a autoridades cubanas, en esta capital, una serie de recursos destinados a la población de la región oriental, afectada por el paso del huracán Melissa.

El donativo consiste en dos mil 184 sets de cocinas familiares, mil 600 equipos de herramientas homologados por la Federación Internacional de la Cruz Roja y 253 pares de botas de trabajo con protección de acero.

Eduardo Sánchez Moreno, encargado de Negocios de la Embajada del Reino de España en La Habana, explicó que esta es una pequeña contribución de su país con el material más urgente que necesita la Isla en la etapa de recuperación.

Destacó también la gestión que realizó Cuba para que no se perdieran vidas producto del fenómeno meteorológico.

Profundizó en que la ayuda de su Estado no se centra solo en el envío de estos recursos, sino que desde varias zonas de España las personas se han movilizado para apoyar a la mayor de las Antillas.

William Díaz Menéndez, director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Comercio Exterior (Mincex), afirmó que en un momento marcado por circunstancias difíciles provocadas por Melissa, Cuba recibe con agradecimiento el acto de generosidad del pueblo español.

Díaz Menéndez manifestó que este gesto solidario impactará en la vida de las personas que enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares y territorios.

Reconoció además, el apoyo que brindan al país organizaciones y movimientos de solidaridad de la nación europea, demostrando que la unidad y los principios pueden superar cualquier obstáculo.

Desde el 3 de noviembre se han recibido tres envíos provenientes de España con un total del 35 toneladas de insumos, valoradas en 145 mil euros.

Este gesto del gobierno de España, materializado por la AECID, se suma a las acciones solidarias de otras organizaciones y países que han respaldado a Cuba en la recuperación de las provincias orientales, tras el paso devastador de Melissa el 29 de octubre.

Participó también en la entrega Juan Ovejero Dohr, coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Tomado de Cuba Sí