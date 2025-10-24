Apoyado por un público que congestionó las gradas del estadio «Hiran Bitorth » la novena boricua se impuso a Cuba con marcador de 4-1 y de esta forma aseguró su boleto a los cuartos de finales .Un doblete del receptor Martín Maldonado con las bases llenas impulsó tres carreras que resultaron decisivas para un pitcheo que limitó la ofensiva de los cubanos a dos solitarios imparables, ambos dobles del designado Alfredo Despaigne y el intermedista Yiddi Cappe. Este juego lo ganó el abridor Elmer Rodríguez (1-0) que se mantuvo 3.0 inning, permitió un hits y ponchó a tres y lo salvó el cerrador Edwin Díaz (1). El revés para el zurdo Julio Robaina a quien le fabricaron las tres primeras rayas de los ganadores.

En el otro resultado de este grupo Colombia sorprendió a Panamá 4-3 y ambos quedaron eliminados. Además Korea derrotó a Australia 7-2, Dominicana a Israel 10-1, Venezuela a Nicaragua 4-0 y Estados Unidos a México 5-3.

Puerto Rico enfrenta esta noche a Canadá 7.00 pm. Los canadienses serán los rivales de Cuba este miércoles (3.00 PM) en un duelo que decide quién de los dos será el otro represente de este grupo en la siguiente fase.

Fuente:https://www.mlb.com

