El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) publicar todos los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según anunció hoy en su red Truth Social.

Trump escribió en su plataforma en Internet un extenso mensaje en el que trató de mostrar la divulgación de los archivos -a lo que inicialmente se opuso- como un esfuerzo de transparencia que impulsó en el Congreso.

Al tiempo que intentó aprovechar el momento para continuar echando pajas sobre los demócratas a los que acusa de vínculos pasados con Epstein.

“Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia durante mi Gobierno en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente relacionado con muchas figuras demócratas reconocidas”, subrayó.

Dijo que los nexos de antaño del financiero condenado por tráfico sexual, quien apareció muerto en 2019 en una celda de una prisión en Manhattan en aparente suicidio, fueron con el expresidente William Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y otros.

En su descargo, Trump, que fue mencionado en múltiples ocasiones en documentos de este explosivo caso, apuntó que “quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque ¡ACABO DE FIRMAR LA LEY PARA PUBLICAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!”, continuó en sus acostumbrados textos con mayúsculas y minúsculas.

La ley, titulada formalmente como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobada por la Cámara de Representantes el martes con una abrumadora votación de 427 a uno, solo tuvo la oposición de un republicano de Luisiana.

El Senado luego acordó por consentimiento unánime considerar la ley aprobada tan pronto como fuera recibida de la Cámara Baja, lo que sucedió la mañana de este miércoles y se envió al despacho de Trump.

El resto de la publicación la utilizó el mandatario para criticar lo que tildó de años de investigaciones motivadas políticamente, mientras destacaba lo que consideró como logros de su Gobierno.

“¡Este último engaño les saldrá el tiro por la culata a los demócratas como todos los anteriores! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”, concluyó.

Pese a la firma del proyecto que lo convirtió en ley, no está claro si de inmediato el DOJ ejecutará la publicación o si los retendrá ante las pesquisas en curso.

El fin de semana, cuando quedó claro que al menos un centenar de republicanos votarían a favor de la medida, Trump dio un giro repentino de opinión y declaró su respaldo a la votación.

La iniciativa bipartidista exige la divulgación de documentos relacionados con la totalidad de las investigaciones sobre Epstein y su cómplice y pareja sentimental Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual desde 2021.

Tomado de Cuba Si