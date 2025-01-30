La Habana, 15 sep (ACN) Carolina Cerqueira, presidenta de la Asamblea Nacional de Angola, concluyó hoy una visita oficial a Cuba, enfocada en el fortalecimiento de los vínculos interparlamentarios.

Según informa hoy en X la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Homero Acosta, secretario del legislativo de la isla, acudió a despedir a Cerqueira al aeropuerto internacional José Martí, de La Habana.

Durante su estancia en Cuba, la líder parlamentaria fue recibida en el Palacio de la Revolución por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien agradeció el apoyo de Angola en la lucha de la mayor de las Antillas contra el bloqueo estadounidense.

Cerqueira sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo de Cuba, Esteban Lazo, y participó en la firma de acuerdos de cooperación interparlamentaria.

Concluyó la Presidenta de la Asamblea Nacional de #Angola??, Carolina Cerqueira, su visita oficial a #Cuba?? ?? Acudió a despedirla al aeropuerto internacional «José Martí » de La Habana el secretario de la @AsambleaCuba, Homero Acosta @HomeroAcostaA pic.twitter.com/NPjbpXcN0A — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 15, 2025

Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional de Angola intercambió con directivos y científicos del Instituto Finlay de Vacunas, y depositó una ofrenda floral en homenaje al Héroe Nacional, José Martí, en la Plaza de la Revolución.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias (ACN)

(Visitado 5 veces, 5 visitas hoy)

Marcar Favorito