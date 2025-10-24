De CUBA

Preparados linieros para recuperación tras paso de Melissa

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, aseguró hoy que las brigadas de linieros que asumirán la recuperación tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba ya están preparadas.

En su mensaje en la red social X, el titular agregó que «el compromiso y la valentía, nadie los puede bloquear».

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), se prevé que el huracán Melissa estará aproximándose desde el martes al territorio nacional por los mares al sur de la región oriental de Cuba.

Actualmente este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que constituye un huracán de categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba decretó este sábado la Fase de Alerta ciclónica para las provincias orientales y Camagüey.

Tomado de Cuba Sí

