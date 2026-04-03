Las selecciones masculina y femenina de polo acuático cubano intentarán hoy sumar victorias durante la continuación del evento de la disciplina, correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, que prevén su inauguración oficial el venidero viernes 24 de julio y que se extenderán hasta el 8 de agosto.

De acuerdo al calendario oficial de los llamados Juegos del Centenario las chicas se medirán en horario matutino ante Guatemala, en busca de inaugurar el casillero de triunfos, luego de ceder la víspera frente a su similar de Colombia 8-15.

Por su parte los varones, victoriosos en su estreno ante Guatemala (23-13), regresarán al Centro Acuático Juan Pablo Duarte para medir fuerzas versus México, en un desafío de importancia cardinal para ambas escuadras en sus aspiraciones de avanzar a la fase de eliminación directa, prevista a partir del jueves próximo.

Este lunes por las caribeñas descolló en la derrota Caridad Suárez con par de dianas a su cuenta personal, mientras entre los chicos Pedro Ponza y Remmy de Armas resultaron las bujías ofensivas del elenco que dirige Mario Bermúdez con cinco y cuatro goles respectivamente.

Refleja el sitio digital de Santo Domingo 2026 que el calendario del polo acuático se extenderá hasta el domingo venidero, con las definiciones de medallas primero entre los hombres, el día 25 y entre las damas, el 26.

Tomado de la ACN

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