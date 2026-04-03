La víspera, la carga solidaria comenzó su ruta hacia la nación antillana con el llenado de un contenedor en las afueras de la ciudad de Gante, en el que participaron miembros del proyecto belga liderado por Reinaldo Romero y representantes de otras asociaciones, entre ellos cubanos residentes en Francia, Luxemburgo y Países Bajos.

El nuevo envío incluye máscaras de oxígeno y otros materiales quirúrgicos, medicamentos, mobiliario de hospital, sillas de rueda y bicicletas.

Romero precisó que la ayuda tiene como destinos la provincia de Santiago de Cuba y el municipio granmense de Jiguaní, en el oriente del país caribeño.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido para la materialización de la iniciativa, destacando que para la asociación solidaria belga Los Amigos de Cuba, una de las que acompaña al proyecto humanitario, fue su contenedor número 60.

Desde ya estamos inmersos en los preparativos para otro contenedor, con la expectativa de enviarlo este mismo año, para lo cual tenemos garantizados equipos médicos, kits de reanimación y otros artículos importantes para la salud, subrayó a Prensa Latina.

Se espera que para el verano la carga esté en la isla, como parte de un proyecto que Romero insistió está guiado por el amor a sus compatriotas y a la tierra que lo vio nacer.

Cuba vive momentos particularmente difíciles, marcados por un recrudecimiento del bloqueo estadounidense que golpea en especial al sensible sector de la salud.

Tomado de Cuba Sí

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