La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) ha dado un paso decisivo en la consolidación de sus programas sociales en el extranjero. A través del oficio ECI / 0472 / 2026, con fecha del 31 de marzo de 2026, se formalizaron las instrucciones para el manejo de recursos destinados a la Segunda Fase del proyecto ‘Sembrando Vida’ en la República de Cuba.

Esta iniciativa forma parte de los acuerdos de colaboración entre el Gobierno de México y naciones caribeñas. El objetivo central es fomentar la autosuficiencia alimentaria y la creación de empleos en las zonas rurales de la isla, utilizando el esquema de donación de recursos bajo el fideicomiso del Fondo México.

El monto total autorizado para esta segunda etapa asciende a 588 millones de pesos (casi 35 millones de dólares). Estos recursos son administrados mediante un contrato de donación en el que participan instituciones de alto nivel como el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco del Bienestar.

México ha fortalecido históricamente su presencia en la región mediante la exportación de programas sociales. Sembrando Vida ha sido la insignia de esta estrategia, logrando implementarse en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice antes de su expansión en Cuba.

En el último informe de labores de la cooperación internacional, se estima que México ha invertido más de 150 millones de dólares en la última década en programas de transferencia directa y apoyo al agro en Centroamérica y el Caribe. El programa Sembrando Vida, específicamente, ha beneficiado a más de 40 mil agricultores fuera de las fronteras mexicanas.

Tomado de Cubadebate

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