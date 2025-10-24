Con una capacidad instalada de 21.8 megawatts y la puesta en marcha de siete inversores sincronizados, quedó conectado con el Sistema Eléctrico Nacional el parque solar fotovoltaico Rafael Reyes, segunda de las cuatro instalaciones previstas para la provincia como parte de la política inversionista de transición energética del país.

La obra, de tecnología china, cuenta con más de 45 mil paneles solares, lo que permitirá disminuir el consumo de alrededor de mil 200 toneladas anuales de combustible fósil, aligerando considerablemente los gastos diarios en fuel oil, diésel y otros derivados del petróleo.

Al referirse al impacto del nuevo parque, Javier Calero, director de la Empresa Eléctrica en el territorio, destacó que la instalación representa un ahorro superior a mil 159 dólares diarios en combustibles, además de los beneficios ecológicos de aprovechar la energía limpia y renovable de la luz solar.

En el contexto de la estrategia nacional, se anunció el alistamiento de otros dos parques en Santiago de Cuba y el avance de uno en el municipio de San Luis, junto a la búsqueda de nuevos espacios para futuras inversiones que consoliden la independencia energética y la protección del medio ambiente.

Tomado de Cubadebate

(Visitado 7 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito