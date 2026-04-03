La Unión Eléctrica de Cuba informó desde su perfil en la red social Facebook que en la madrugada de este miércoles quedó restablecida la interconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en todas las provincias del país, tras la sincronización de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Holguín.

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba comunicó que a las 11:55 p. m. del martes la provincia logró enlazarse nuevamente al SEN, aunque el restablecimiento será paulatino debido a la inestabilidad del sistema, lo que impide activar de inmediato la totalidad de los circuitos.

En esa demarcación se priorizó el servicio a los circuitos con centros vitales, y ya se encuentran energizados los números 18, 17, 22, 10, 15, 26 y el siete, de forma seccionalizada, según la nota emitida por la Empresa Eléctrica del territorio.

Por su parte, la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez sincronizó a las 9:49 p. m. del martes y aportaba de manera estable 170 megavatios al SEN en la madrugada de este miércoles, tras un proceso técnico que incluyó la protección de la turbina y la verificación de los elementos del bloque.

La Empresa Eléctrica de Holguín precisó que durante la desconexión se priorizó el servicio a hospitales y sistemas de bombeo y potabilización vinculados a las presas Gibara y Güirabo, que abastecen de agua a la cabecera provincial.

En Villa Clara, la Empresa Eléctrica informó que a las 6:00 a. m. la provincia contaba con una disponibilidad de 41 megavatios, lo que permitió mantener energizados 26 circuitos, aunque persisten dificultades derivadas del déficit de generación registrado durante la noche.

La entidad señaló que se logró restablecer el servicio en los municipios de Corralillo y Quemado de Güines, mientras Ranchuelo y Santo Domingo permanecen sin electricidad desde el mediodía del lunes.

A nivel nacional, se encuentran en línea las unidades Felton 1 en Holguín, Energás Boca de Jaruco, Energás Varadero, Ernesto Guevara 1 y 2, la hidroeléctrica Hanabanilla y la unidad 3 de la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Tomado de ACN

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