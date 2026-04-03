Más de 96 horas transcurrieron ya de la reconocida “mayor catástrofe natural” en la historia de esta nación sudamericana de la semana pasada en que dos potentes sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud remecieron siete estados del litoral costero del occidente venezolano.

Las autoridades reportaron en su último balance de la víspera un total de mil 450 muertos y tres mil 150 heridos, con 12 mil 721 damnificados y 774 edificios que resultaron afectados o colapsados, de ellos 189 destruidos en su totalidad y 585 con perjuicios parciales.

También 38 hospitales sufrieron afectaciones que “rápidamente estamos reparando”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez.

Asimismo, 44 centros comerciales y mil 645 estructuras de otra índole como puentes y carreteras, para un total de dos mil 501 infraestructuras dañadas.

El parlamentario indicó que aumentó el número de expertos en rescate a dos mil 624, 137 caninos, 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos quirúrgicos.

La cifra debió incrementarse en las últimas horas con el arribo de especialistas de Cuba, un segundo grupo de México, y se esperan también de Vietnam, que se adicionan a los de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, Francia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana, Türkiye, Italia, y Panamá.

También hay presencia de brigadas de Qatar, Reino Unido, Alemania, Portugal, India, Argentina, Perú, Costa Rica, Países Bajos, entre otros.

“A todos los hemos recibido con agradecimiento y con los brazos abiertos, sin hacer ningún tipo de distinción”, declaró el titular del Poder Legislativo.

Los 13 cubanos que llegaron ayer ratificaron la disposición histórica de ayudar al pueblo venezolano, dando continuidad a la ayuda que Venezuela “siempre ha recibido” de Cuba, como la de los médicos que están aquí todavía y “nosotros nos sumamos a esa ayuda”.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inspeccionó anoche, junto al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, campamentos transitorios habilitados en el estado de La Guaira, y recorrió el Estadio Jorge Luis García Carneiro, donde se encuentra la base de operaciones de los rescatistas internacionales que llegaron al país.

Rodríguez ayer anunció la creación inmediata de una Comisión Presidencial que evaluará la situación técnica de habitabilidad en viviendas e infraestructuras como viales, puentes y elevados.

Esta estará integrada por varios ministerios, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, varias universidades, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y la Cámara de la Construcción.

También fue creado el Estado Mayor para erigir los campamentos transitorios de quienes perdieron sus viviendas y para la elaboración y planificación de proyectos que permitirán la “construcción de viviendas en plazos muy cortos”.

Tomado de Prensa Latina

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