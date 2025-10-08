El presidente estadunidense, Donald Trump, advirtió ayer en redes sociales a Hamas: “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si la violencia interna persiste en Gaza.

Después, ante periodistas en la Casa Blanca, respondió qué pasaría si el movimiento de resistencia islámica se negara a desarmarse: “se desarmarán y, si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente”.

Insistió en que Israel regresaría “a esas calles (en el enclave palestino) tan pronto como yo lo diga. Si Israel pudiera entrar y darles una paliza, lo haría”.

No explicó cómo cumpliría la amenaza, publicada en su plataforma Truth Social.

Trump dijo esta semana que las acciones de la organización islamita, que incluyen ejecuciones públicas, no le preocupaban mucho y los describió como asesinatos de pandilleros.

“Sin olvidar a niños en tragedia”: Albanese

Francesca Albanese, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos, aseveró en su cuenta de X que “la familia humana no puede abandonar al pueblo palestino a la empresa criminal que controla sus vidas y su destino”, y publicó un video, que muestra a un niño palestino amputado de pies y manos, de Eye on Gaza en https://t.ly/TfY_a.

Save the Children confirmó que en el enclave palestino “medio millón de personas, la mitad de las cuales son niños, enfrentan hambruna catastrófica. Al menos 132 mil menores de 5 años en Gaza corren el riesgo de morir de desnutrición aguda”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó en redes sociales los recientes ataques de Tel Aviv en Gaza, a los que calificó de “burla” al acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos; además, afirmó que los embates son una muestra “de impunidad con la que actúa el régimen sionista y su decisión de continuar el genocidio contra el pueblo palestino”.

Tomado de Cuba Sí